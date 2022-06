Risparmi, Assoreti: la migliore raccolta di sempre in un primo trimestre

Sono 13,9 i miliardi raccolti dalle reti di consulenti finanziari nei primi tre mesi dell’anno. Volumi che superano del 7,2% i risultati del 2021, archiviando così il miglior risultato mai realizzato in un primo trimestre. Le risorse nette investite sui prodotti del risparmio gestito valgono 5,8 miliardi, valore superiore al primo trimestre del 2019 (3 miliardi) e, ancora di più, tra gennaio e marzo del 2020 (88 milioni). Nell’insieme, i volumi di raccolta realizzati sulla componente finanziaria, gestita e amministrata, e sul comparto assicurativo/previdenziale, rappresentano il 60,4% dei volumi di raccolta trimestrali (78,9% nell’intero 2021); la restante quota (il 39,6%) è posizionata temporaneamente su conti correnti e depositi. L’incertezza del momento ha attenuato la propensione all’investimento senza però interrompere il processo di allocazione del risparmio sul mercato finanziario in risposta alle esigenze di un numero di clienti in crescita a 4,835 milioni.

Ultimo aggiornamento: 2 Giugno, 06:00

