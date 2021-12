Il risparmio, quasi 5 milioni gli italiani che si affidano alle gestioni

Crescita costante nella raccolta delle Reti di consulenza con uno slancio del risparmio gestito che raddoppia i risultati dello scorso anno (+116%) raggiungendo 30,5 miliardi. L’aumento degli investimenti nel comparto coinvolge tutte le macro-famiglie di prodotto/servizio; le sottoscrizioni nette in organismi di investimento collettivo aumentano del 161,6% anno su anno, quelle delle gestioni individuali del 93,1% mentre i versamenti netti sui prodotti assicurativi/previdenziali salgono del 93,8%. La raccolta totale nei nove mesi si attesta così a 40,9 miliardi con volumi in crescita del 32,3%. Di pari passo cresce anche il patrimonio degli italiani seguiti dai consulenti che tocca un nuovo record di 757 miliardi (+20%). Investimenti e rendimenti proseguono positivamente e in linea con la crescita della domanda di consulenza che ha visto l’ingresso di 214mila nuovi clienti seguiti dalle Reti. Sono 4,8 milioni gli italiani che hanno deciso di affidare ai consulenti la pianificazione dei propri investimenti.

Ultimo aggiornamento: 2 Dicembre, 06:00

