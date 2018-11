La tua segnalazione a Corriereadriatico.it «Musone fa paura, sponde da pulire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mi chiamo Giulia Sorgentoni, abito a Villa Musone di Recanati, proprio accanto al fiume che attraversa la città.Vorrei gentilmente portare alla Vostra attenzione le condizioni delle sponde, piene di alberi che limitano l'alveo del fiume.Per darVi un'idea generale della situazione, chiedo cortesemente di visualizzare i file in allegato. Essi mostrano lo stato del fiume a livello del ponte che attraversa la frazione di Villa Musone, a seguito delle piogge rispettivamente del Marzo 2015 e del Marzo 2016, (quando le sponde erano ancora prive della vegetazione arborea attuale), e la condizione attuale. Vi è anche una foto di confronto della situazione recente scattata dal ponte che attraversa la città con quella di quattro anni fa (Ottobre 2014).Già da Agosto, sto inviando email alla regione Marche nelle figure del Dottor Sciapichetti e del Dottor Ciani, sottolineando la situazione e richiedendo un intervento di pulizia del demanio fluviale. Nonostante le continue segnalazioni non c'è stata alcuna risposta da parte loro. Ha anche aperto una segnalazione al consorzio bonifica delle Marche senza poi riscontro in termini pratici. In caso di piogge lo stato delle sponde potrebbe rappresentare un rischio per le abitazioni adiacenti il fiume e l'intera frazione di Villa Musone, dato che la capienza dell'alveo è pesantemente ridotta.