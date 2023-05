Aiuta l'amica a partorire, poi la uccide e fugge col bambino

SAN ANTONIO DEL MONTE - Ha aiutato una sua amica a partorire, poi l'ha uccisa e preso il suo bimbo. Gloria Estefany Ramírez Carías, 22enne aspirante infermiera è stata condannata a 60 anni di carcere per il terribile reato, commesso a San Antonio del Monte, nello stato di El Salvador.

​

Bambino rapito

A raccontare il delitto è stato il giornale El Mundo, specificando che nel luglio dello scorso anno, la vittima di nome Victoria, 21 anni, al settimo mese di gravidanza è stata indotta a partorire con l'intento di ucciderla, una volta che il neonato fosse venuto al mondo.

E così ha fatto. Poco dopo l'infermiera si è recata in ospedale, presentando il neonato come suo. Insospettiti, i medici hanno chiesto aiuto alle autorità, perché i fatti che la donna aveva raccontato loro non erano verosimili. Allora la polizia l'ha arrestata, scoprendo il cadavere della mamma uccisa nella sua residenza.

"//utils.cedsdigital.it/js/embedSnippet.js" type="text/javascript">

Autopsia

Il medico legale ha esaminato il cadavere, scoprendo che la 21enne era stata uccisa per soffocamento dovuto alla compressione meccanica del collo, oltre a ferite multiple alla testa che potrebbero essere state inferte con un macete. Al termine del processo l'infermiera 22enne è stata condannata a 60 anni di carcere: 45 per omicidio aggravato, due per gravidanza o parto simulati e 13 per tentato omicidio.