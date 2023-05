Bambina di 3 anni azzannata dal cane di famiglia: giocavano soli in balcone. La bisnonna lo uccide a coltellate

COMO - Una bambina di tre anni è stata azzannata al volto dal cane di famiglia mentre giocava con lui in balcone, e la bisnonna, dopo l'incidente, ha ucciso l'animale a coltellate. L'incidente è avvenuto giovedì mattina a Lipomo, in provincia di Como.

Pitbull azzanna alla gola il suo padrone: 37enne muore in ospedale, lascia un neonato e una bambina di 2 anni

Il cane azzanna al volto la figlia di 3 anni, il papà vuole portarlo via di casa ma la mamma si oppone: «Abbiamo divorziato»

La bambina azzannata dal cane di famiglia

Il cane, un meticcio che viveva da tempo con la famiglia, era abituato a giocare con la bambina e non si sa cosa abbia scatenato la sua aggressione.

Una reazione inaspettata e mai accaduta prima, che ha provocato diverse ferite alla piccola. Al momento dell'incidente, il cane e la bambina stavano giocando in balcone: sono state le grida della bimba a richiamare l'attenzione della bisnonna, che ha immediatamente chiamato il 118 e i carabinieri, accorsi sul posto in pochi minuti. La bimba è stata medicata sul posto e poi portata in ospedale insieme alla mamma.

Ucciso a coltellate dalla bisnonna

Quando la bisnonna e il cane sono rimasti soli in casa, secondo il racconto della donna, l'animale avrebbe provato ad aggredire anche lei mentre stava provando a ripulire alcune macchie di sangue. È stato allora che ha afferrato un coltello da cucina e ha ucciso il cane colpendolo tre volte, prima di chiedere a sua volta aiuto.