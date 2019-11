Dalla macchinetta del caffè spuntano le larve: «Una scena raccapricciante»

VICENZA - Larve dalla macchinetta del caffè. Brutta sorpresa per i alcuni dipendenti del Comune di Vicenza che, in occasione di una pausa di lavoro, si sono trovati di fronte a quella che non hanno esitato a definire «una scena raccapricciante».

E' successo negli uffici di piazza Biade, all'ombra della basilica palladiana. Da un distributore automatico di caffè e bevande calde sono spuntate innumerevoli larve. «Se ne sono accorti i colleghi che stavano aspettando il turno per prendere il caffè - racconta Emilio Dalla Riva delle Confederazioni unitarie di base - Prima si sono viste uova bianche e poi, mentre l'addetto caricava l'apparecchio e cambiava il secchiello dell'acqua, sono uscite le larve».

I dipendenti hanno avvisato subito il settore ambiente, il quale ha provveduto a sigillare la macchina per la sterilizzazione. «Purtroppo queste sono le conseguenze delle gare al massimo ribasso - commenta ancora Dalla Riva - I lavoratori, com'è giusto che sia, si pagano il caffè e sarebbero disposti a spendere anche un po' di più per avere un servizio migliore. Bisogna cambiare il sistema degli appalti perché giocano sulla salute penalizzando la qualità della manodopera. Spero che la ditta interessata venga sanzionata».

