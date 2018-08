Sigarette, cambiamonete soldi â€‹e alcolici: i ladri ripuliscono il ristorante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Tra i tanti clienti che nei giorni scorsi hanno gustato le specialità del ristorante La Rusticanella o che si sono magari fermati per sorseggiare un caffè nel bar adiacente al ristorante, c’è qualcuno di infedele che era lì appositamente per studiare il luogo e le abitudini dei titolari, i fratelli Nicola e Pietro Silveri. Qualcuno che nottetempo si è intrufolato nello storico locale di via Ancona 65 e ha portato via sigarette, tabacco, liquori pregiati e perfino la macchinetta cambiamonete, mettendo a segno un furto il cui valore si aggira sui 10mila euro.Il gestore, Pietro Silveri insieme alla moglie Antonietta Fiorani, se ne sono accorti ieri mattina. Erano scesi per prendere una busta di latte dal bar per la colazione e hanno notato che mancavano delle sigarette dalla mensola alle spalle della cassa. A un controllo più attento, hanno notato il cassettino della cassa aperto e due slot machines divelte. La macchinetta cambiamonete (del peso di 80 kg) sparita.