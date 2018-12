Incidente in A4: morto papà 39 anni, un ferito grave e anche lunghe code

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Unarappresentano il bilancio di un paurosoavvenuto nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.30, in un tratto vicentino, tra i caselli di, in direzione Venezia.Secondo una prima ricostruzione un furgone si è scontrato con un autoarticolato, finendo poi contro il guard-rail di sinistra: il passeggero del primo mezzo, Max Vedovato,, ha perso la vita sul colpo. Nel sinistro è rimasto ferito, in maniera seria, anche l'autista dello stesso furgone, un 67enne, pure lui residente a Noventa di Piave, che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi trasportato in ospedale a Vicenza a bordo di un'ambulanza. Illeso invece il conducente del mezzo pesante.I pompieri, giunti sul posto con due mezzi, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale medico del Suem 118 non ha potuto che accertare laLa Polstrada di Padova ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e per regolare il traffico, sul posto anche personale ausiliario dell'autostrada A4. Come detto l'incidente ha provocato code di diversi chilometri, a causa della chiusura dell'autostrada per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso. Dopo le 18 la carreggiata è stata liberata, ma permangono ancora lunghi incolonnamenti.