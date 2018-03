Viagra senza ricetta, potrà comprarlo in farmacia chiunque sia maggiorenne

Ilin farmacia senza ricetta medica. La decisione, che riguarda la, era stata annunciata lo scorso novembre, come segnalano alcuni media inglesi tra cui la Bbc e il quotidiano The Independent, nel tentativo di arginare l'acquisto online di versioni false della famosa pillola blu contro la disfunzione erettile, un problema che, secondo le stime più recenti, colpisce in Gran Bretagna circa un quinto della popolazione maschile.Nelle farmacie britanniche il Viagra potrà essere acquistato, se il farmacista lo accetta. Non potrà però essere dato a uomini che non siano nelle condizioni di salute idonee per avere rapporti sessuali, ad esempio se hanno gravi problemi a cuore o vasi sanguigni. Per questo chi vorrà acquistarlo dovrà rispondere ad alcune domande del farmacista su sintomi, condizioni generali di salute e altri farmaci che eventualmente sta prendendo, oppure compilare un breve questionario online.Non sarà invece necessaria una visita. Se le risposte saranno valutate positivamente dal farmacista, si potrà comprare la versione da banco del sildenafil, la molecola alla base del Viagra, in vendita in una confezione da quattro pillole del costo di circa 22 euro.