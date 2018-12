Vende la verginità della figlia 13enne, mamma condannata a quattro anni e mezzo

Strage di Corinaldo, identificato chi ha spruzzato lo spray urticante: «Voleva rubare una catenina»â€‹

Una, che aveva deciso diall'asta, sul web, ladelladi appena, è statadi carcere dal tribunale. Una sentenza che fa molto discutere, dal momento che molti ritengono la pena troppo lieve, anche in rapporto alla risonanza che la vicenda aveva avuto in tutto il mondo, non solo in, dove i fatti erano accaduti., ex modella divenuta agente immobiliare ed escort, era infatti stata arrestata all'inizio di quest'anno quando, dopo aver concordato un appuntamento con un uomo sul web, aveva scoperto che si trattava di una trappola della polizia. L'annuncio sul web, a cui era stato anche allegato unche garantiva ladella donna, non era infatti sfuggito agli agenti.Nel gennaio scorso,aveva concordato un appuntamento a Mosca, viaggiando da sola nella capitale russa per trattare con un presunto facoltoso uomo d'affari, che aveva offerto una cifra superiore ai 21mila euro per fare sesso con la figlia 13enne. Giunta a, sul luogo concordato per l'appuntamento, l'ex modella, che per pubblicare l'annuncio si era fatta aiutare da un'amica che l'aveva anche avviata alla prostituzione saltuaria per sbarcare il lunario, si è invece vista ammanettare dai poliziotti e alla fine era stata rinviata a giudizio Ad aggravare la posizione di, come stabilito anche in aula, c'erano anche alcunedella, inserite nell'annuncio pubblicato online. Ora, per lei, si sono spalancate le porte del carcere. La figlia, invece, al momento vive insieme al fratello con la nonna, che dopo l'imputazione di Irina ha ottenuto la custodia legale dei nipoti.