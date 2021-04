Vaccino Johnson&Johnson, a metà aprile arrivano 400mila dosi: ma valgono il doppio. Ecco perché

In Italia arriveranno a metà aprile. Quattrocentomila dosi che valgono doppio perché il vaccino Johnson&Johnson è monodose e non ha quindi bisogno del richiamo previsto invece per gli altri vaccini. Non solo, è facile da conservare, al punto che la regione Lazio ha previsto che l’inoculazione venga affidata alle farmacie, e può essere quindi destinato più facilmente a quella parte di popolazione più difficile da raggiungere. Lo scrive il Messaggero in un articolo a firma di Marco Conti.

