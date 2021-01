Soluzione fisiologica iniettata su 47 persone al posto del vaccino anti Covid

Dodici persone che lavorano in ambito sanitario, infermieri e medici, avrebbero ricevuto una dose di soluzione fisiologica anziché di vaccino Pfizer. E' accaduto in Trentino nei giorni scorsi e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari precisa che la situazione si è già risolta. Si tratta di una unica seduta vaccinale che ha coinvolto 47 persone di cui, come detto, presumibilmente 12 hanno ricevuto una iniezione di soluzione fisiologica. Questo a fronte di oltre 12.000 vaccinazioni già somministrate. La percentuale di errore è inferiore all'1 per 1000 e - rassicura Apss in una nota - non c'è nessun problema sanitario. L'Azienda sanitaria precisa che il caso è stato prontamente individuato grazie al protocollo e alle checklist utilizzate che prevedono, tra l'altro, una comparazione tra dosi preparate e somministrate e flaconi residui ancora integri.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Trentino, soluzione fisiologica iniettata al posto del vaccino INCUBO VARIANTI Varianti Covid, quella inglese fa strage in Gb. E arriva anche la... IL CASO Coronavirus, AstraZeneca punta all'approvazione del suo vaccino...

LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:

Scambio dei flaconi

Si è provveduto immediatamente ad informare gli operatori interessati predisponendo un controllo anticorpale con test sierologico in ventesima giornata prima della somministrazione della seconda dose. La somministrazione di soluzione fisiologica, va sottolineato, non comporta nessun rischio per la salute dei soggetti coinvolti, trattandosi di acqua distillata e sale. Sembra che l'errore sia avvenuto al momento della somministrazione: normalmente il vaccino viene diluito con della fisiologica. Da quanto verificato c'è stato uno scambio dei flaconcini.

Covid in Alto Adige

Tre decessi e 510 nuovi casi covid: sono i dati aggiornati dell'ultimo bollettino covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno analizzato 2.508 tamponi pcr, registrando 276 casi di positività, a questo numero vanno aggiunti 234 test antigenici positivi. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 227 pazienti covid, nelle cliniche private 160 e in terapia intensiva 24. Scende sotto soglia 12 mila il numero degli altoatesini in quarantena, che ora sono 11.762.

Ultimo aggiornamento: 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA