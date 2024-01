Umbertide, anziana cade nel camino e muore per le ustioni

Umbertide, è morta nella notte appena trascorsa per le ustioni riportate cadendo, a quanto si apprende, sui carboni del caminetto davanti al quale si stava scaldando. La vittima è un'anziana che abitava da sola in un appartamento della prima periferia. Accertamenti in corso da parte dei carabineri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Nella notte tra sabato e domenica un'anziana è morta nel suo letto a Todi carbonizata dopo essersi addormentata lasciando la sigaretta accesa. Per questa vicenda la Procura di Spoleto ha disposto l'autopsia e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sequestrando la stanza dove è avvenuto l'incidente.