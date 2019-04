Esce dal lavoro e sale in moto: schianto poco dopo muore un uomo di 35 anni

UDINE - Un uomo di 35 anni, residente a Santa Maria La Longa (Udine), è morto ieri sera a seguito di un incidente stradale, dopo aver perso il controllo della moto che guidava. L'incidente si è verificato poco dopo le 22. L'uomo aveva appena terminato il proprio turno di lavoro, in un'azienda della zona industriale a San Giovanni al Natisone. Lo schianto si è verificato poco distante.



Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Yamaha 600 ed è andato a sbattere contro un palo dell'illuminazione. Inutili i soccorsi. L'uomo è deceduto a causa dei traumi riportati nonostante indossasse regolarmente il casco. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia stradale di Udine.

