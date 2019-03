Lady furto, 34 condanne e 21 alias. Ma era fuori e rubava col cugino minore

UDINE - Avevano appena compiuto un furto in un'abitazione ma sono stati scoperti poco dopo dai Carabinieri: è successo a Udine dove i militari del Nucleo Radiomobile hanno rintracciato una 31enne e il cugino minore, entrambi di etnia rom. Perquisendoli i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la refurtiva, tra cui un orologio Rolex e gioielli in oro per un valore di circa 10mila euro. Trovati anche vari arnesi da scasso.



Dalle indagini è emerso che la donna era destinataria di un ordine di carcerazione per cumulo di pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Trieste e che doveva scontare la pena di 10 anni e 2 mesi per 16 condanne passate in giudicato. Si è scoperto poi che la 31enne nel tempo aveva fornito 21 diverse identità: si è così scoperto che su di lei pendeva un altro Ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verbania per altre 18 condanne e che doveva scontare altri 11 anni e 7 mesi di reclusione sempre per furti in abitazione commessi tra il 2005 e il 2010. La donna si trova ora in carcere a Trieste mentre il minore è stato denunciato e affidato a una struttura assistenziale.

