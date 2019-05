Ricercato con trenta alias â€‹preso in fuga sul peschereccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continuano i controlli della polizia in tutto il territorio dorico. Ieri mattina gli agenti delle volanti, impegnati nel controllo della zona portuale, hanno rintracciato un tunisino pluripregiudicato di 36 anni ricercato da diversi giorni in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ancona. L’uomo, conosciuto dalle forze di polizia per i numerosi precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio, soprattutto furti negli esercizi commerciali, è stato scovato ieri verso le 7 mentre si aggirava sulla banchina del Mandracchio. Per sfuggire alla cattura, l’extracomunitario si nascondeva sui pescherecci e si copriva spesso il capo con un cappuccio della felpa. Ieri mattina però gli agenti lo hanno sorpreso con il cornetto e caffè in mano appena presi in un bar del Mandracchio.In circa 15 anni l’uomo aveva fornito, ai poliziotti che lo avevano fermato e identificato in tutta Italia, almeno una trentina di generalità diverse.