​Malata di tumore deve aspettare fino a fine 2025 per alcuni esami. «Se pago 422 euro me li fanno fare domani»

Il medico aveva consigliato alla donna malata di tumore, di effettuare quattro esami diagnostici entro la data del prossimo consulto. Lo sportello a cui si era rivolta per prenotare, con la sanità pubblica, gli aveva dato disponibilità per la fine del 2025. La donna si è trovata costretta a rivolgersi al privato, che al costo di 422 euro gli è riuscita a fissare le visite per venerdi 7 marzo nonostante sia esente dal ticket.

La storia

La donna mercoledi 5 marzo si è recata presso la Cgil di Bergamo per raccontare la sua esperienza con la sanità pubblica. L'oncologo che ha in cura la donna aveva indicato sulle ricette la classe P: programmabile, si tratta di una mammografia un’ecografia mammaria, un Rx torace e un’ecografia dell’addome completo che la donna avrebbe dovuto fare entro il prossimo consulto medico.

Lei ha raccontato che per fare questo tipo di esami bisogna attendere minimo 6 mesi e ha deciso di attivarsi il prima possibile chiamando al telefono per prenotare la visita.

La disponibilità che gli è stata data per effettuare tutti e 4 gli esami è per la fine del 2025. La paziente di conseguenza si è trovata costretta a recarsi ad una clinica privata che gli ha dato subito disponibilita ma purtroppo sarà costretta a sborsare 422 euro