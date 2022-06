«Mettete soldi e gioielli in congelatore, lì sono al sicuro»: anziani derubati di 20mila euro

FONTANAFREDDA - Truffa nei confronti di due anziani a Fontanafredda. Ad entrare in azione, oggi, sono stati due uomini, che potrebbero avere avuto dai 40 ai 50 anni e che parlavano perfettamente italiano.

Uno si è presentato vestito da vigile, l’altro come addetto alla manutenzione del servizio idrico. Ai due coniugi hanno detto che erano lì per fare dei controlli e, dopo averli convinti ad aprire la porta, hanno chiesto loro dove custodivano denaro contante e gioielli. Fidandosi un po’ troppo di quei due uomini dall’aspetto rassicurante, sono stati convinti a mettere 15mila euro in banconote di diverso taglio e gioielli del valore di 5mila euro all’interno del congelatore.

Poi, con estrema scaltrezza, i malviventi sono riusciti a distrarre i due anziani rubando tutto ciò che, poco prima, avevano inserito proprio all’interno del freezer.

Quando marito e moglie si sono accorti che erano stati vittima di un raggiro, ormai era troppo tardi. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Sacile.

