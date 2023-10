Truffa d'amore, banda vende amuleti per riconquistare i fidanzati: arrestata una commerciante

Non voleva rassegnarsi all’amore perduto. Forse era anche rassegnata e a tutti i costi voleva riconquistare il suo fidanzato. Così una donna di di 56 anni, di Selargius, nell’Hinterland di Cagliari, frugando sui social ha trovato una pagina di “Magia Bianca”.

Non ha creduto ai suoi occhi e si è subito messa in contatto col sito e attraverso Postepay ha versato prima 50 euro come caparra, poi altri cinquanta fino a oltrepassare i 300 euro.

Solo dopo aver versato la somma, la donna si è accorta che di “Magia Bianca” non si trattava ma di una truffa escogitata nei minimi particolari.

Così si è recata in caserma a Selargius, sporgendo denuncia ai carabinieri. Questi, dopo un lavoro certosino, sono risaliti agli autori della truffa, denunciando per truffa aggravata una commerciante di 39 anni di Perugia.

La donna non era comunque sola: con lei sono stati denunciati un muratore di 50 anni di Sassari e un operaio di 48 di Brescia. Una truffa bella e buona che ha visto come vittima la donna dell’Hinterland di Cagliari e archittetata nei minimi particolari alla malcapitata.

Truffa sgominata grazie agli uomini dell’Arma che sono riusciti a dimostrare come la somma versata dalla vittima siano finiti sui loro conti. Ora la palla passa alla Procura della Repubblica di Cagliari, che presto potrebbe convocare i tre presunti truffatori per raccontare la loro versione dei fatti. Sembra accertato che a capo della banda ci fosse proprio la perugina. In tutti i casi per i tre l’accusa è di truffa in concorso.

I carabinieri raccomandano sempre di non fidarsi degli annunci sui social e di rivolgersi a loro nei casi come quello capitato alla donna di Selargius.

La donna sarda, infatti, non potrebbe essere l’ultima in ordine di tempo ad essere caduta nel tranello dei tre truffatori.