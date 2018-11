Tre pit bull scappano da un recinto e aggrediscono una coppia: la donna è grave

di Sandro Paglia

A Priverno tre cani "pit bull" hanno aggredito una coppia e una donna è in gravi condizioni. E' accaduto oggi nel primo pomeriggio. I cani sono riusciti a uscire da un recinto che si trova nel terreno di proprietà di due coniugi di Pontinia, e girovagando si sono introdotti nel giardino della casa della coppia privernate.Entrambi sono stati aggrediti dai pit bull: la donna che ha 65 anni è stata ferita gravemente e attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale Fiorini di Terracina in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia. Ferito anche il marito ma in modo meno grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e glòi ispettori della Asl. I tre cani sono stati catturati e affidati al canile di Latina.I proprietari degli animali, che sono residenti a Pontinia, sono stati identificati e rischiano una denuncia. Sono in corso accertamenti da parte dei militari di Priverno «per risalire alle cause dell’apertura del recinto e sulle eventuali responsabilità dei proprietari».