Ex ballerina segregata e violentata per 6 mesi: arrestato un uomo di 39 anni

Per sei mesi ha tenuto segregata in una stanza, chiusa con una grossa catena, una donna, violentandola ripetutamente e picchiandola. Un romeno di 39 anni è stato arrestato per violenza sessuale e denunciato per sequestro di persona e lesioni gravi. L'uomo è stato bloccato nei giorni scorsi dalla polizia in un supermercato nel centro di Torino, dove aveva costretto la donna a seguirlo. A dare l'allarme è stata proprio la vittima, che in un momento di distrazione dell'uomo, è riuscita a fuggire.



La donna, una ex ballerina, aveva conosciuto il suo aguzzino quando, per problemi economici, era finita a vivere in strada. L'uomo si è offerto di ospitarla presso la sua abitazione. Dietro la proposta di aiutarla, però, si celavano ben altri propositi. Per sei mesi la donna è stata costretta a vivere in una stanza fredda, sporca e fatiscente, chiusa a chiave con una grossa catena. Il fermo è avvenuto in corso Turati, all'interno dello stesso supermercato. Gli agenti delle volanti hanno bloccato il romeno dietro ai distributori automatici di bevande, dove aveva cercato di nascondersi.

