Un 50enne ha tenuto 5 anni compagna e figlia segregate in casa

MASERADA DI PIAVE (TREVISO) - Ubriaco rimane ferito in un incidente stradale e la polizia scopre, risalendo alla proprietaria dell'auto, che teneva segregate in casa la compagna e la figlia minorenne. Un trevigiano di 50 anni è stato così arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, lesioni e rapina.



Nel corso del ricovero all'ospedale dopo l'incidente, l'uomo era stato trovato in stato di forte alterazione per assunzione di sostanze alcoliche. Entrati nella sua abitazione, a Maserada di Piave (Treviso), gli agenti della Polizia stradale hanno scoperto che al suo interno si trovavano la convivente, una cittadina brasiliana di 40 anni, e la figlia di 14. Le due hanno riferito agli agenti di essere segregate da almeno cinque anni e sottoposte a maltrattamenti ripetuti. La sera dell'incidente l'uomo aveva sottratto alla compagna le chiavi dell'auto, quindi si era schiantato danneggiando gravemente la vettura. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Treviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA