Crimea, ordigno esplode nella mensa dell'università: 10 morti e 70 feriti

Una forte esplosione è stata registrata presso l'istituto politecnico di Kerch, in Crimea, e avrebbe provocato morti e feriti. Lo riportano i media russi.





Khashoggi, torturato e fatto a pezzi ancora vivo: è morto in 7 minuti Il Centro regionale di Medicina delle catastrofi della Crimea fa sapere che, «secondo i dati preliminari», nell'esplosione «sono morte 10 persone». Lo riferisce la Tass. Secondo una fonte nelle forze dell'ordine locali citata sempre dalla Tass, i feriti sarebbero circa 70.

L'esplosione avvenuta è stata causata da «un ordigno» non identificato, precisa il Comitato Antiterroristico nazionale citato da RIA Novosti. Stando ad alcune fonti citate dalla Tass, lo scoppio sarebbe avvenuto nella mensa dell'istituto. Il Comitato sta prendendo tutte le misure necessarie per chiarire le cause dell'esplosione e per prevenire nuove possibili esplosioni.



«Oltre 200 militari del distretto militare del sud e circa 10 mezzi pesanti sono stati inviati a Kerch su ordine del comandante delle forze armate del distretto per aiutare i servizi di emergenza della città a ripulire le macerie provate dall'esplosione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA