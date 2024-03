Terremoto Messina di 4.4, forte scossa alle Isole Eolie alle 5.37 di mattina a 243 km di profondità

Forte scossa di terremoto davanti a Messina, alle Isole Eolie, martedì mattina alle 5.37. La terra ha tremato a una profondità di 243 chilometri, in mezzo al mare. La magnitudo rilevata dall'Ingv è stata di 4.4. La lontananza dalla costa e la profondità hanno fatto in modo che la scossa non fosse avvertita chiaramente dalla popolazione.