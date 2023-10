Temporali in arrivo sull'Italia, quando e dove colpiranno. Il meteorologo: «Giù le temperature». Le previsioni

Quando finirà il caldo? L'estate non proseguirà per molto ad ottobre. Temporali sono previsti per la prossima settimana. Qualche perturbazione persiste ancora tra Cilento, Basilicata meridionale, Calabria e Sicilia, e nelle prossime ore sono previsti addensamenti anche in Puglia.

Le previsioni

Con l'inizio della prossima settimana la colonnina di mercurio salirà fino a 30-31 gradi anche ad Agrigento, Benevento e Catania con l'Anticiclone Africano protagonista su tutta l'Italia. Si segnala soltanto qualche temporale tra Sicilia e Calabria nelle prossime ore, mentre la prima domenica di ottobre sarà praticamente senza una nuvola.

Quando finisce il caldo

L’anticiclone africano consoliderà le temperature alte probabilmente per tutta la settimana e anche oltre, dunque parlare di “proroga dell’estate” è giustificato. Il meteorologo Massimo Ciccazzo, segretario dell’associazione Edmondo Bernacca, propone una sintesi efficace: «Questa prima parte di ottobre è mascherata da fine agosto-inizio settembre. Fino a mercoledì resteranno temperature anomale, nelle zone interne del centro Italia arriveranno anche a 31-32 gradi. Successivamente ci sarà una lieve diminuzione delle massime, ma comunque resteranno ben al di sopra delle medie di ottobre».

Quando e dove i temporali?

Un promontorio anticiclonico in ulteriore espansione sul Nord Italia assicura fino a lunedì prossimo tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature superiori alla norma del periodo.