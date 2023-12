Ragazza di 15 anni tenta il suicidio dopo essere stata violentata da un 25enne conosciuto su Instagram

Una ragazza di 15 anni ha tentato il suicidio a Pavia dopo essere stata violentata da un 25enne conosciuto sui social. I giovani, entrambi di origine tunisina, si sono incontrati nel pomeriggio di Santo Stefano alla stazione di Milano Porta Garibaldi. La giovane si è fidata del ragazzo appena conosciuto e lo ha seguito su un treno diretto a Pavia, dove lui vive. Qui è cominciato l'incubo.

Il suicidio nel Ticino

Il 25enne ha portato la ragazzina nell'area Vul, in riva al Ticino, e l'ha violentata.

La 15enne, dopo la violenza, si è gettata nelle acque gelide del fiume con l'intenzione di togliersi la vita in preda alla vergogna: il giovane con il quale pensava di poter cominciare una storia d'amore le aveva tolto la verginità con una terribile violenza. Prima del gesto estremo, la ragazzina ha chiamato il 112 dicendo di voler lasciare un messaggio alla sua famiglia. Una telefonata che le ha salvato la vita: gli agenti sono riusciti a localizzare il suo cellulare e l'hanno individuata quando si era già tuffata nel Ticino. La ragazza era rimasta aggrappata a un ramo, ma ha perso la presa proprio all'arrivo dei soccorritori. Gli agenti non hanno esitato a tuffarsi, e sono riusciti a riportarla a riva grazie a una catena umana. Una volta fuori pericolo, la ragazza è stata trasportata in ipotermia al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata curata dai medici e dimessa con una prognosi di due giorni. La polizia ha subito avviato le indagini per risalire all'autore della violenza.