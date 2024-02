Sindaco suicida, tragedia nel pavese: Marco Casarini, 57 anni, si è sparato nel cortile del suo bar-trattoria

Tragedia nel pavese dove il sindaco di un comune dell'Oltrepò si è tolto la vita. Marco Casarini, 57 anni, era sindaco del comune di Calvignano, piccolo borgo con poco più di un centinaio di abitanti: nel primo pomeriggio di oggi si è sparato un colpo di pistola nel cortile del bar-trattoria che gestiva a Borgo Priolo.

Motivi sconosciuti

Casarini si è suicidato per motivi al momento sconosciuti. Subito dopo aver udito lo sparo, i presenti nel locale hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Ma una volta giunti sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo.