Uomo di 33 anni trovato morto sui binari: «Il corpo completamente nudo e con ferite alla testa». Mistero a Vigevano

Mistero a Vigevano, in provincia di Pavia, dove un uomo è stato trovato morto in una zona periferica della città vicino ai binari della ferrovia. Il ritrovamento risale alla tarda mattinata di oggi, poco prima di mezzogiorno, in strada San Marco.

Il cadavere completamente nudo

Il corpo dell'uomo, un 33enne italiano residente proprio a Vigevano (le sue generalità non sono state ancora rese note) era completamente nudo, con alcune ferite alla testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno accertato il decesso, e le forze dell'ordine. Sono in corso le indagini per far luce sulle cause del decesso del giovane.

L'ipotesi incidente

Le ferite sul corpo della vittima sono compatibili con un investimento, tuttavia le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'evento. Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Areu e i vigili del fuoco, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso del giovane.