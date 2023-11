Adescava donne sui social, le perseguitava e le picchiava: arrestato lo "stalker seriale", è un 38enne

Un uomo, ritenuto uno stalker seriale, è stato arrestato dalla polizia a Napoli, dopo aver perseguitato due donne di 27 e 32 anni. Questa l'accusa mossa dalla procura di Milano, secondo cui l'uomo usava i social e dopo una breve frequentazione degenerava in atti persecutori e minacce di morte. Lo stalker, 38 anni, con precedenti penali è stato fermato in seguito alla denuncia di una 27enne, che ha riferito di essere stata contattata dall'uomo sui social, riferisce l'Agi.

Rapporto ossessivo

La ragazza, seppur in un primo momento lusingata dalle avances, ha cercato di chiudere il rapporto dopo l'atteggiamento ossessivo e opprimente dell'uomo che chiedeva con insistentenza un incontro con continui messaggi e chiamate, fino ad usare toni aggressivi e minacce di morte, contattando persino la madre della ragazza.

Picchiata una donna

Inoltre il 38enne avrebbe assillato anche un'altra italiana di 32 anni, a cui aveva inviato immagini che lo ritraevano nell'androne di uno stabile di Milano, mentre stava parlando con il portiere del condominio per avere informazioni o appostato davanti casa della vittima.

A Roma, in un'altra occasione, per evitare che la vittima scappasse ha picchiato la vittima ripetutamente, afferrandola per il collo.