Strangola la moglie in casa e poi si toglie la vita con un taglierino

Un uomo e una donna sono stati trovati morti nella loro casa a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia. I carabinieri accorsi sul posto stanno cercando di capire cosa sia successo, ma l'ipotesi principale degli investigatori è che si tratti di un omicidio-suicidio. La tragedia si è consumata nell’appartamento di una palazzina un una via centrale del piccolo paese della città metropolitana di Venezia dove le due vittime vivevano.

Le vittime - secondo le prime indagini - sarebbero marito e moglie. Secondo quanto è stato possibile appurare in seguito, il marito, Giuseppe Santarosa, di 55 anni, non avrebbe ucciso la moglie con un colpo di pistola ma l'avrebbe soffocata. La donna si chiamava Lorena Puppo e aveva 50 anni. L'uomo poi si è ucciso tagliandosi la gola con un taglierino. Il marito era dipendente di un istituto di vigilanza, la donna di un'impresa di pulizie. Non sono state trovate armi nell'abitazione.

Femminicidi, Cartabia chiede approfondimenti sui casi di Sarzana e Vicenza

Questo ennesimo femminicidio arriva poche ore dopo che la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto all'ispettorato di avviare approfondimenti, a fronte di notizie di stampa sui casi di femminicidi di Sarzana e Vicenza. Lo si apprende da fonti del ministero, che precisano che primo passo dell'ispettorato, una volta aperto un fascicolo, sarà chiedere una relazione ai vertici degli uffici giudiziari. Oggi intanto i carabinieri del Ris di Parma hanno iniziato gli accertamenti sul pickup bianco in uso a al falegname accusato dell’omicidio di Pjetri, la prostituta di 35 anni il cui corpo è stato trovato domenica sul greto del torrente Parmignola a Marinella di Sarzana, e indagato anche per l’omicidio di Bertolotti, la donna trans uccisa il giorno dopo a 3 chilometri di distanza dal luogo di ritrovamento del primo cadavere.

