Si rompe l'alzaferetro e la bara si apre: panico durante la sepoltura

TRICASE - Panico ieri pomeriggio nel nuovo cimitero di Tricase: mentre si cercava di posizionare una bara nel loculo al quinto livello si è rotto l’elevatore alzaferetri, la bara è caduta, si è rotta e si è aperta con orrore dei presenti. Tutto questo mentre uno dei necrofori era intento a eseguire un'altra sepoltura. I familiari del defunto non hanno potuto che assistere attoniti alla scena agghiacciante.Oltre al macabro incidente il necroforo è stato colpito di striscio dalla bara, sfiorando una seconda tragedia. Il malcapitato è stato soccorso, la prognosi è di quattro giorni di riposo. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, il 118 e l’Assessore Comunale Sonia Sabato. Per dovere di cronaca, il defunto è stato trasportato nella camera mortuaria, dove stamattina i familiari sono tornati per ultimare tutte le operazioni necessarie alla tumulazione e far riposare in pace il proprio caro.