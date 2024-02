L'appello di Shevchenko all'Italia: «Continuate ad aiutare l'Ucraina, abbiamo bisogno di voi. Vi voglio bene»

A distanza di due anni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'ex bandiera del Milan Andrij Shevchenko ha lanciato un appello all'Italia, chiedendo ancora sostegno per il suo paese: «Ciao a tutti gli italiani, ciao alla mia città preferita, ciao Milano. Ho trascorso con voi i migliori anni della mia vita e le migliori emozioni della mia carriera. Oggi sono due anni dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina ma tutti noi sappiamo bene che la guerra è iniziata in realtà 10 anni fa».

Sheva ha proseguito: «Faccio un appello da Kiev, il mio, il nostro paese sta subendo una grave ingiustizia. Tutti noi stiamo combattendo per il valore e per la libertà di un popolo straordinario. La nostra Ucraina ha grande bisogno di sostegno, anche il vostro aiuto è fondamentale. Serve prendere una posizione, far sentire la vostra voce sempre più forte. Continuate a parlare di quello che stiamo subendo, perchè nessuno deve considerarla una cosa normale visto quello che gli invasori ci stanno facendo. Solo così possiamo ottenere la pace, l'unico vero nostro obiettivo. Grazie per quello che avete gia fatto e per quello che farete. Grazie Italia, vi voglio bene».