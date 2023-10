Prato, la prof incinta dell'alunno 14enne condannata a 6 anni. Il marito: «Crescerò il bambino come fosse mio»

Professoressa di inglese di Prato dava ripetizioni al 14enne quando, da una relazione sessuale, i due hanno avuto un figlio. La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della 35enne, lo scorso 24 ottobre, ed è stata dunque condannata in via definitiva a 6 anni e 6 mesi. A parlare, oggi, è il marito della donna, che ha raccontato di volersi prendere cura del bambino. La coppia aveva già un figlio, oggi dell'età dello studente con cui la mamma ha tradito il papà.

Le parole del marito

La donna, oggi 35enne, è stata condannata per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore. La relazione, 5 anni fa, all'epoca lei 30enne e lo studente 14enne è culminata con la nascita di un figlio. Il marito della professoressa di inglese è stato assolto con formula piena dopo una condanna in primo grado per essersi attribuito la paternità del neonato.



«Quando è partita questa cosa (nostro figlio, ndr) aveva 11 anni, faceva le medie, eravamo terrorizzati, abbiamo fatto di tutto, anche con presidi e professori, per proteggerlo - ha rivelato il marito della donna, al Corriere della sera -. E devo dire che ha avuto la fortuna di frequentare persone intelligenti. Ora fa le superiori». In merito al bambino nato dalla relazione extraconiugale ha rivelato: «Lo alleverò come fosse mio. Il padre biologico? Nessun contatto, ma la sua famiglia dopo ogni sentenza veniva a controllare se venissero a prendersi mia moglie. Per me non esiste differenza, sono i miei figli. In passato avevo commesso errori anche io».



«Abbiamo parlato dopo lo scandalo - ha poi concluso riferendosi al suo rapporto con la moglie -, come si fa fra persone civili. Tutto si può salvare se si analizza. Stiamo insieme sin da giovani, ne abbiamo passate tante».