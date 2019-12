Serena Grandi ci prova con Salvini: «Sogno di entrare in politica con la Lega»

Serena Grandi punta ad entrare in politica, in particolare vorrebbe occuparsi di politiche sociali a Roma, e per far questro ha lanciato un appello a Matteo Salvini: «Sogno di entrare in politica con la Lega». È quanto confessa Serena Grandi, l'ex regina della commedia sexy degli anni Ottanta e Novanta, parlando dei suoi sogni per il futuro: entrare in politica? «Perché no! sicuramente con la Lega. Anzi faccio un appello a Salvini».

LEGGI ANCHE:

Serena Grandi, furto in casa: «Tornata e ho trovato la porta aperta. Sono ancora sotto choc»

Serena Grandi, sfogo social contro l'ex: «Telefonate continue per farmi impazzire»

Per quanto riguarda i suoi impegni nel mondo del cinema e della televisione l'attrice spiega: «Purtroppo l'Italia non ha soldi per il cinema e il teatro. Sono molto fiera di 'Preludio', un cortometraggio contro il femminicidio a cui ho partecipato e che ha come voce narrante Isabella Rossellini».

«Inoltre - prosegue la Grandi - sto allestendo un blog che si chiama 'Scarpe rosse insieme cambieremo le leggi' che tratta argomenti come lo stalking e la violenza sulle donne. Quello di cui vorrei occuparmi infatti è di politiche sociali», conclude.

Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA