Serena Grandi, furto in casa: «Tornata e ho trovato la porta aperta. Sono ancora sotto choc»

“Mi sento ancora sotto choc. Ero a Roma per lavoro e, quando sono rientrata a casa, ho trovato la porta dell'appartamento aperta”, l'attrice Serena Grandi racconta la paura per il furto che ha subito nella sua casa nella Capitale.

I malviventi si sono fatti strada dal terrazzo: “I ladri sono entrati dal terrazzo – ha raccontato a “Nuovo” - rompendo un vetro antiproiettile, e poi sono usciti indisturbati dall'ingresso principale. Mi è andata via la voce immediatamente a causa dello spavento: la tensione mi ha travolto, lasciandomi senza forze, e ci sono voluti diversi giorni per metabolizzare l'accaduto”.

A casa era sola e l’ha aiutata la vicina: “Edoardo vive a Milano. La sua presenza mi sarebbe stata di grande aiuto. Ero sola con i miei cani che si sono subito agitati e hanno cominciato a correre in giro per la casa messa a soqquadro, innervositi per l'odore lasciato dai malviventi. Ho chiamato subito la mia vicina che è corsa a sostenermi. Ero in uno stato pietoso: mi sentivo talmente confusa che non sapevo nemmeno dove sedermi per riprendere fiato. Che brutta storia…”.

Il furto è stato consistente: "Tutti i gioielli per un valoreintorno ai centomila euro: erano i ricordi di una vita, molti dei quali appartenuti ai miei affetti più cari. Non si sono fermati davanti a nulla e hanno anche trafugato le due urne contenenti le ceneri dei miei amati genitori, provocandomi una ferita ancor più dolorosa del danno economico. Forse

erano talmente ignoranti da non saper nemmeno leggere, visto che c'erano due targhette di metallo con i nomi di papà e mamma, la loro data di nascita e quella di morte... Sono senza parole. Purtroppo mi hanno rubato anche orologi di valore".

