Selfie sul balcone dell’ostello studentessa inciampa, vola dal decimo piano e muore

di Alix Amer

Una studentessa di 19 anni è tragicamente morta cadendo dal decimo piano di un ostello mentre tentava di farsi un selfie , domenica notte era nella capitale lituana, Vilnius quando, dopo essere rientrata, stava tentando di farsi una foto con lo sfondo della città alle spalle. Gli amici hanno raccontato che è inciampata in uno sgabello, ha tentato di tenersi al corrimano del balcone, ma non ci è riuscita ed è volata giù.Viktoria, cittadina, avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto, un salto che non gli ha lasciato nessuna via di scampo. Gli amici sono stati ascoltati dalla polizia tutta la notte. Volevano farsi un selfie notturno con lo sfondo delle luci della città.Un’ambulanza è arrivata rapidamente sulla scena e i paramedici hanno cercato per oltre un’ora di salvarla, ma non ci sono riusciti. Viktoria era una studentessa del secondo anno, si stava specializzando in comunicazione presso l’Università europea di Vilnius. I professori dell’ateneo sconvolti per quanto accaduto, hanno detto: «Studenti, insegnanti e tutti i membri della comunità sono scioccati da questa tragedia».