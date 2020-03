Terremoto in Piemonte di 3.4: la scossa avvertita a Torino. «Siamo stati svegliati bruscamente»

Terremoto, forte scossa sismica in Piemonte oggi alle 9.11 a Coazze, in provincia di Torino (a 6 chilometri dalla città). L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.4, a una profondità di 20 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente nel capoluogo e in molte zone della regione. Grande paura tra la popolazione: «Siamo svegliati bruscamente da una lunga e prolungata scossa», raccontano alcuni abitandi della zona. La Protezione civile ha avviato gli accertamenti per verificare eventuali danni.

Ultimo aggiornamento: 10:23

