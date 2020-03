Boato e tremore: paura sulla costa marchigiana. L'allarme corre sui social. Registrata una scossa magnitudo 3.2

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura sulla costa delleper una scossa di terremoto, alle 13.58, di3.2, con epicentro nel tratto di mare davanti a Senigallia. La scossa si è originata, secondo i dati dell'Ingv, a 10 km di profondità. Grande spavento tra la popolazione che ha distintamente sentito un forte boato seguito dalla scossa. Che è stata distintamente avvertita, in particolare nei piani alti delle abitazioni, dal sud della provincia di Pesaro fino a quella di Macerata. Anche sui social l'allarme si è subito diffuso per la scossa di. Al momento non si hanno notizie di danni o feriti.