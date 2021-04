La terra torna a tremare nelle Marche. L'Ingv: «Magnitudo 3.3». Ecco dove si sono sentite le scosse

MACERATA - Terremoto in provincia di Macerata oggi alle 19.25. Una scossa di magnitudo 3.3 (rivista e precisata dal primo flash quando era stata calcolata tra 3.2 e 3.8) è stata registrata alle 19,25 e ha avuto come epicentro il comune di Valfornace, un chilometro a sud di Fiordimonte. Secondo i dati i dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, esso è stato localizzato a una profondità di otto chilometri. Le scosse sono state avvertite in diversi centri dell’entroterra. Molte le segnalazioni apparse subito dopo sui social, gran parte quali improntate a una certa preoccupazione.

LEGGI ANCHE

Terremoto in mare, trema la costa marchigiana. Scossa magnitudo 3.8

LEGGI ANCHE

Un'altra scossa di terremoto nel mare Adriatico e cresce la magnitudo: 3.7. Ecco dove

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA