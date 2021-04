Terremoto in mare, trema la costa marchigiana. Scossa magnitudo 3.8

FERMO - Allarme in serata, verso le 21.20, per una scossa di terremoto che è stata localizzata, secondo quanto riportato dall’Ingv, in Adriatico, al largo della costa fermana. Si è trattato di una scossa di magnitudo 3.8 a una profondità di 34 chilometri. La distanza dalla riviera ha attutito gli effetti ma comunque è stata avvertita da numerosi residenti, soprattutto nei piani altio dei palazzi

APPROFONDIMENTI IL SISMA Un'altra scossa di terremoto nel mare Adriatico e cresce la...

Le prime segnalazioni sono arrivate da Pedaso, Marina Palmense e Porto San Giorgio. Più lievi gli effetti sia verso nord, a Porto Sant'Elpidio, che verso l'Ascolano. Pioggia di commenti sui social, già nelle settimane scorse si era registrata un'altra scossa ma davanti alla costa del Maceratese. Non si registrano danni.

Ultimo aggiornamento: 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA