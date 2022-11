Terremoto, gruppi operativi dell'Ingv nelle Marche per studiare le ultime scosse

ANCONA- I Gruppi Operativi INGV sono sul campo per raccogliere dati nelle Marche. In caso di emergenza sismica o da maremoto, l’INGV attiva l’Unità di Crisi e i Gruppi Operativi (GO), che operano nel più breve tempo possibile, in gran parte direttamente sul terreno, secondo protocolli operativi ben definiti per raccogliere i dati finalizzati alla migliore comprensione dell’evento in corso.

I gruppi operativi

L’INGV dispone attualmente di 6 gruppi operativi (Sismiko, Emergeo, Emersito, Quest, Coes, Ies) che intervengono immediatamente in caso di terremoti significativi in territorio nazionale, non appena i coordinatori nazionali dei gruppi ricevono la comunicazione automatica dei parametri preliminari dell’evento a pochi minuti dal suo accadimento.