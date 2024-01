Prende il cellulare del fidanzato e fa una scoperta terribile: «Quando ho letto i messaggi l'ho lasciato»

Un amore al capolinea dopo che la fidanzata ha letto alcuni messaggi «disgustosi» nella chat con gli amici del suo fidanzato. La donna americana che pensava di avere la «relazione più sana di sempre» con un uomo che considerava «gentile e premuroso», si è trovata a fare i conti con una triste realtà. Insulti, cattiverie e messaggi tristi hanno portato la ragazza a lasciare «definitivamente» il suo (ormai ex) fidanzato.

La rivelazione

«Lui e i suoi amici passavano le ore a prendersi gioco di me e di ciò che dicevo - ha spiegato la ragazza su Reddit -. Mi hanno umiliato. Ogni insicurezza che avevo lui la raccontava ai suoi amici nelle sue chat di gruppo e rideva di me. Trasformava tutto in una battuta finale».

La ragazza ha aggiunto: «Quello che ho letto nelle chat del suo cellulare mi ha davvero sconvolto.

Lui ha definito con i suoi amici le mie parti intime 'strane'. Inoltre, ha detto che odiava le cose che facevo a letto e faceva battute cattive, dicendo: «Questa cosa è eccitante ma non quando lo fa Lily soprattutto quando apre la sua fo****a bocca».

Inizialmente la ragazza ha confessato di essersi sentita spaesata. «Mi sembrava di leggere il messaggi di uno sconosciuto, non del mio ragazzo che ho tanto amato -ha sottolineato -. Mi ha supportato sempre e non faceva altro che ripetermi quanto mi amava parlare delle cose che mi appassionavano. Ho sempre pensato che io e lui condividessimo gli stessi valori».

«Non abbiamo mai litigato, abbiamo passato tutto il tempo insieme, lui ha fatto di tutto per me sempre - ha concluso la ragazza -. I messaggi mi hanno sconvolto. Penso infatti che lui abbia una doppia personalita: da "Dottor Jekyll e Mister Hyde"».