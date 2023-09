Il cameriere si dimentica di addebitarle il vino, la cliente se ne accorge e chiama il ristorante: «Come posso provvedere?». Il titolare la "premia"

Nell'estate degli scontrini pazzi, degli influencer scrocconi e dei clienti che fuggono senza pagare i conti nei ristoranti c'è anche chi va contro tendenza e con onestà chiede di pagare anche cose che al ristoratore erano sfuggite dallo scontrino. È accaduto a Fiumicino in un noto ristorante dove una cliente dopo aver pranzato in un noto bistrot tornata a casa si è accorta che sullo scontrino non le era stata conteggiata la bottiglia di vino che aveva consumato.

Si dimenticano di addebitarle il vino, la cliente se ne accorge e li chiama

A raccontare la vicenda è Lele Usai chef stellato che su Facebook scrie un post di ringraziamento. «Comunque c'è tanta bella gente in giro, onesta e positiva».

Inizia così il messaggio dello chef.

«Oggi una signora ha chiamato al ristorante per dirci che guardando il conto del pranzo di ieri si è accorta che avevamo dimenticato di segnare la bottiglia di vino e molto onestamente ci ha chiesto come poteva fare per pagarla».

Il post

Un gesto che viene premiato dal titolare del ristorante: «L'abbiamo ringraziata e ovviamente abbiamo offerto noi il vino». Il messaggio finisce con un ringraziamento sentito: «Grazie di cuore signora, una ventata di aria fresca e positività».