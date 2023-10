Scommesse, Corona: «Oggi il nome di un altro calciatore, gioca nella Roma». I social: «È Zalewski»

Fabrizio Corona fa un nuovo annuncio choc: «Dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali. Oggi un altro giocatore, gioca nella Roma». L’appuntamento con la rivelazione è fissato alle 14 di oggi pomeriggio 13 ottobre. L’ex re dei paparazzi, dunque, è pronto a svelare il nome di un altro calciatore al centro del presunto giro di scommesse illegali e indagato dalla procura di Torino.

L'indizio di Corona

Per adesso dal club giallorosso non ci sono reazioni, ma Corona ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto oscurata del calciatore in questione. E proprio da questa foto sono nate una serie di supposizioni che stanno inondando i social: «Questa è la foto di Zalewski», scrive più qualcuno nei commenti sotto al post di Corona.

Il nome dell’esterno romanista è il più caldo, ma al momento Corona non ha fatto alcun annuncio ufficiale.

Zaniolo e Tonali

Intanto, Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma e ora all'Aston Villa, e Sandro Tonali, ex Milan e ora al Newcastle, sono stati raggiunti dalla polizia nella giornata di ieri mentre erano nel centro sportivo di Coverciano. Gli uomini della squadra mobile di Torino hanno notificato a entrambi un avviso di garanzia e saranno interrogati nel quadro dell’inchiesta avviata dalla Procura di Torino. Luciano Spalletti, ct azzurro, in accordo con la Federazione li ha congedati perché non nelle condizioni ideali per affrontare i due impegni contro Malta e Inghilterra.

Anche Fabrizio Corona è stato convocato dalla Questura di Milano come persona informata sui fatti: «Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi - aggiunge l'ex re dei paparazzi- mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima. Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c'è ben altro . Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano», le sue dichiarazioni.