Caos scommesse: notificati a Coverciano atti di indagine a Tonali e Zaniolo. La Figc li rimanda a casa

ROMA Un altro capitolo nella bufera scommesse che sta travolgendo il calcio italiano. Dopo Nicolò Fagioli (Juventus) anche Niccolò Zaniolo (ex Roma in forza all'Aston Villa) e Sandro Tonali (ex Milan oggi al Newcastle United) sono finiti sotto l'occhio del ciclone dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. Dopo essere stati interrogati oggi (12 ottobre) intorno alle 18 a Coverciano sono stati entrambi allontanati dal ritiro della Nazionale.

La nota

"La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club".