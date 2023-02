Sciatore di 20 anni trovato morto vicino ad un albero a Misurina: malore o incidente?

Una morte ancora tutta da chiarire in un giorno di vacanza sulla neve. E' morto a 20 anni, un giovane sciatore, proveniente dalla Repubblica Ceca, trovato morto vicino ad un albero, su una pista da sci a Misurina, in provincia di Belluno. Nessuno si è accorto di quello che sarebbe accaduto al ventenne, per il quale sono due le ipotesi: che sia morto per i traumi provocati dall'impatto accidentale con il fusto di un albero o che abbia perso coscienza prima dell'impatto, per un malore improvviso, scrive il Corriere delle Alpi.

Autopsia farà chiarezza

Subito dopo l'incidente, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio, è stato recuperato il corpo del ragazzo, da parte del Soccorso alpino della Guardia di finanza, e nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia, che farà chiarezza sulle cause della morte, perché in prima battuta si è ipotizzato un arresto cardiaco.

La giovane vittima faceva parte di un numeroso gruppo di connazionali, che alloggia ad Auronzo e che ha raggiunto le piste con due pullman gran turismo. Ci si è accorti della mancanza del ragazzo solo a fine pomeriggio, quando con gli impianti chiusi e la conta delle persone, all'appello mancava il 20enne.

Il fidanzato muore all'improvviso, lei perde l'anello di fidanzamento: il dolore di Chloe. «Aiutatemi vi prego»

Il corpo del ragazzo è stato trovato nel tardo pomeriggio

Immediate le ricerche spontanee, la richiesta dei soccorsi e delle forze dell'ordine, l'allerta dell'elicottero che si è alzato in volo per localizzare il disperso ed anche il via ad squadra del Soccorso alpino. Quando ormai la luce stava per scendere, intorno alle 17, è stato rinvenuto il corpo del ragazzo a bordo pista, in una zona caratterizzata anche dalla presenza di alberi. Il medico legale non ha potuto fare altro che constatare il decesso.