Scontro scooter-auto: ventenne portato all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza

SAN BENEDETTO - Un ragazzo tunisino di vent’anni, A.J., residente ad Osimo è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel primo pomeriggio in via Monti a San Benedetto del Tronto. In sella a uno scooter è andato a sbattere contro un'auto ed è caduto sull'asfalto. E' stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Torrette ma per fortuna non è in pericolo di vita anche se ha riportato diversi traumi nella caduta.