Infortunio mortale alla Intersocks, muore schiacciato a 57 anni durante le operazioni di carico: chi è la vittima

ALPAGO - Nuovo caso di morte sul lavoro. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio, 18 dicembre, all'Intersocks, azienda di abbigliamento sportivo (specializzata nella produzione di calzini) di Paludi, nella zona industriale dell'Alpago, in provincia di Belluno. La vittima, Zeljko Manarin di 57 anni, residente nella vicina Ponte nelle Alpi, stava effettuando lavori di carico quando l'apparato meccanico di un autoarticolato si è staccato e lo ha travolto.

Chi è la vittima

Zeljko Manarin residente a Ponte nelle Alpi assieme alla moglie era il fondatore e referente di ‘Plostine”, la prima associazione italo-croata della provincia di Belluno. Era arrivato nel bellunese negli anni Novanta riscoprendo le terre dei suoi avi originari di Erto e Casso. «I miei avi erano partiti da Erto-Casso alla fine del 1800, 130 anni fa - aveva raccontato Zeljko Manarin nel 2006, quando fondò l'associazione, in un'intervista rilasciata al Gazzettino - Poi, in seguito alle vicende di guerra a tutti note, io come tanti altri siamo tornati qui con le nostre famiglie».

E nel spiegare gli obiettivi dell'associazione aveva detto: «Il nostro desiderio è quello di promuovere la storia, la cultura, le tradizioni, il folklore croato. Ma vorremmo anche organizzare corsi di lingua croata per impedire che i nostri figli perdano completamente non solo la cultura, ma anche la capacità di parlare questa lingua».