La mamma si infuria e prende a schiaffi una suora: a processo

QUINTO - Una madre e tre figli ospiti di una comunità protetta, l'inghippo burocratico di una retta non pagata dal Comune di residenza, un esposto e una denuncia. E, soprattutto, una frase rivolta alladella comunità accompagnata da unadi: Sei la vergogna della Chiesa. Sono gli ingredienti di una vicenda di cui si discuterà il prossimo 20 febbraio davanti al giudice di pace di Treviso. Sul banco degli imputati una cittadina nigeriana di, accusata di lesioni dalla madre superiore della Domus Nostra di via Ciardi a Quinto. Secondo la denuncia presentata dalla religiosa la donna avrebbe aggredito lei e una dipendente della comunità acausando ad entrambe lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Opposta la versione dell'imputata: «Hanno fatto di tutto per mandarmi via perché il Comune di Paese non pagava le spese del nostro soggiorno».