Una 15enne si lancia dalla finestra e muore: si è uccisa per un amore finito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSARI - Un amore finito e una disperazione che era diventataSarebbe questa lache ha spinto una giovane di, una ragazzina di appena, a togliersi la vita lanciandosi da una finestra dell'appartamento in cui viveva con la propria famiglia, al quinto piano di unin una zona residenziale diLa giovanissima stava attraversando un momento di, ma nella cerchia delle sue conoscenze nessuno aveva colto alcun segnale che lasciasse presagire una decisione così estrema.è avvenuto in piena notte dopo una seratacon gli amici. Al rientro a casa la decisione, istintiva, di lanciarsi. Sul luogo poco dopo il personale delche non ha potuto che constatarne il decesso e leper accertare le cause dell'atto estremo e per avviare una indagine con familiari, amici, compagni di scuola e conoscenti che faccia chiarezza sulla